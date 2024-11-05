Kuzeninin öldürdüğü belediye başkanının cenazesi defnedildi

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Öte yandan, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şen'in koruması Mikail Çelikkol'un (40) cenazesi de Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyüne götürüldü.

Cenaze törenine, Şen'in ailesi ve yakınları, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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