Bakan Bak'tan yasa dışı bahis uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Yasa dışı bahse ilşkin konuştu.

- "Yasa dışı bahse karşı kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz"

Bakan Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının, Türk sporunun gelişmesi ve her kesime ulaşması için etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizin dört bir yanında mahallelerden başlayarak spor tesisleri kuruyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın hassasiyetle mücadele ettiği konulardan biri yasa dışı bahistir. Devletimizin ilgili her kurumuyla işbirliği içerisinde yasa dışı bahse karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam ediyoruz. Konuyla ilgili ihbarlar titizlikle değerlendiriliyor. Yasa dışı bahis oynanan internet siteleri hakkında erişimin engeli kararı veriliyor. Bağlantısı olanlarla ilgili suç duyurularında bulunuyor ve açılan kamu davalarına müdahil oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının 2025 yılı için öngörülen bütçesinin 231 milyar 922 milyon 274 bin lira olduğunu bildirdi.