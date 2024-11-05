Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu'nda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.
Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Samsunspor - 52 Orduspor
Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
Çorluspor 1947 - Manisa FK
Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221
Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Tümosan Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
Anagold 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK