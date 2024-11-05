İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz şüphelilerine 30'ar yıl hapis talebi

Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz şüphelilerine 30'ar yıl hapis talebi

İstanbul Beyoğlu'nda yolda yürüyen İremşan A.'yı taciz eden 31 yaşındaki Semir Tarhan ve 27 yaşındaki Ömer Konu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 16:28, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:29
Yazdır
İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz şüphelilerine 30'ar yıl hapis talebi

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürdükten sonra taciz eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü İremşan A.'nın bir gece kulübünde alkol alıp gece saat 04.00 sıralarında evine gitmek üzere yola çıktığı, sokakta ilerlerken tanımadığı şüphelilerin yolunu keserek omuzuna dokunduktan sonra yaklaşmaya başladıkları ifade edildi.

İddianamede, İremşan A.'nın kurtulmak için yürümüş olsa da şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline atarak vücudu ile İremşan A.'ya temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı ve yere düşürerek üzerine çıktığı ifade edildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olayı farketmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

İyi niyetli dokunmuş olabilir
İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'ar yıla kadar hapis cezası talebi
İddianamede, müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığı vurgulanarak, bu durumun İremşan A. 'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın, beden veya ruhsal açıdan savunmasız olan birine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber