Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

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