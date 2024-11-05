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İletişim Başkanlığı'ndan 'Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele' toplantısı

İletişim Başkanlığınca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele: Dirençli ve Güvenli Bir Geleceğin İnşası" yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Türkiye Cumhuriyeti olarak, olguların yerini algıların, hakikatin yerini yalanların almasına karşı kararlı bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Mücadelemizi ulusal düzlemde olduğu kadar uluslararası arenada da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 23:48, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 23:48
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İletişim Başkanlığı'ndan 'Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele' toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele: Dirençli ve Güvenli Bir Geleceğin İnşası" yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dirençli ve güvenli bir gelecek inşasının sağlıklı bir iletişim zemini inşa etmekten geçtiğini, bunun da hayatın her aşamasında olduğu gibi uluslararası ilişkiler zemininde son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Altun, sağlıklı iletişimin özellikle içinde bulunulan bu çağda çok değerli ve bir o kadar da sahip çıkılması gereken bir kavram, bir yaklaşım olduğunun altını çizerek, "Zira iletişim yitirilirse, ortadan kalkarsa, iletişimin zemini kaybolursa adına dezenformasyon denen son derece büyük bir risk, büyük bir tehlike ortaya çıkar." dedi.

Dezenformasyonun içinde yaşanılan dijital çağın en büyük meydan okumalarından, en büyük imtihanlarından olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Yapılan bilimsel çalışmalara göre, sosyal medyada bir yalan haber maalesef bir gerçek habere oranla yüzde 70 daha fazla etkileşim almakta; bir diğer deyişle yalanlar, hakikatlerden, doğrulardan gerçeklerden çok daha hızlı yayılmaktadır. Bir diğer araştırmaya göreyse Avrupa nüfusunun yüzde 70'i düzenli olarak dezenformasyona maruz kalmaktadır. Bugünün dünyasında saf kötülük maksadıyla 'dezenformasyon' haline getirilen gerçeklerin, çarpıtılan, tahrif edilen hakikatlerin, toplumların bilgiye olan güvenini sarstığı hatta demokratik süreçleri sekteye uğrattığı, bozduğu yadsınamaz bir gerçektir. Tam da bu sebeple altını bir kez daha çizmek isterim ki; dezenformasyonla mücadele hem demokratik süreçlerin işleyişi, hem uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması hem de toplumların barışı için hayati öneme sahiptir."

- "Dezenformasyonla mücadeleyi asli politika alanlarımızdan biri olarak belirledik"

Bugün bu gerçeğin farkına varan çoğu devletin, dezenformasyonun toplumsal etkilerini azaltmak için önlemler aldığını ve düzenlemeler yaptığını belirten Altun, 2018 yılında Avrupa Birliği tarafından Dezenformasyonla Mücadele Eylem Planı ve hemen ardından da Avrupa Dijital Medya Gözlemevi'nin (EDMO) hayata geçirildiğini hatırlattı.

Altun, Avrupa Komisyonunun 2018'de başlattığı Dezenformasyonla Mücadele İçin Uygulama Kurallarının da sosyal medya platformlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre içeriklerinin kontrol edilmesini sağladığını aktardı.

Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz Türkiye İletişim Modelinde dezenformasyonla mücadeleyi asli politika alanlarımızdan biri olarak belirledik ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Kurduğumuz mekanizmalarla teyit edilmemiş, dezenformasyon içeren bilgilerin doğrusunu düzenli olarak ve tarafsız bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoylarıyla paylaşıyoruz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak; olguların yerini algıların, hakikatin yerini yalanların almasına karşı kararlı bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Mücadelemizi ulusal düzlemde olduğu kadar uluslararası arenada da sürdürmeye devam edeceğiz."

Hakikat mücadelesinin, bölgesel ve küresel krizlerin çözümüne katkı sunacağını dile getiren Altun, "Ancak şunun da çok iyi farkındayız ki, dijital çağın önümüze koyduğu sorunlar ne kadar müşterekse bunların çözümü de o kadar müşterek bir çalışma, yani bölgesel ve küresel işbirliği gerektirir. Türkiye olarak bizler edindiğimiz tecrübelerle dezenformasyonla küresel mücadeleye katkı vermeye bu konudaki işbirliklerine her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.???

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