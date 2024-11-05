Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 18:01, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:01
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" sevk edildi.
Lastik botta bulunan 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.