ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç

Türkiye'de erken seçim talepleri gündemden düşmezken, ORC Araştırma'nın yayımladığı son seçim anketi sonuçları dikkat çekici veriler sundu. 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 6500 kişiyle yüz yüze yapılan anket, partilerin mevcut oy oranlarını gözler önüne serdi.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"

ORC Araştırma'nın katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette, CHP kıl payı farkla birinci parti konumunu korurken AKP hemen arkasında yer aldı. İşte partilerin oy oranları:

CHP: %30,5

AKP: %29,4

MHP: %10,5

DEM Parti: %7,5

Yeniden Refah Partisi: %5,1

Zafer Partisi: %4

İYİ Parti: %3,9

Büyük Birlik Partisi: %2

TİP: %1,3

Demokrat Parti: %1,2

DEVA Partisi: %0,9

Memleket Partisi: %0,8

Saadet Partisi: %0,8

ORC Araştırma'nın katılımcılara "CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ?" sorusunu yönelttiği anket sonuçları şöyle:

- ERDOĞAN: %38,4

-İMAMOĞLU: %25,3

-YAVAŞ: %17,4

-Bu araştırma 27 Ekim-02 Kasım 2024 tarihlerinde, 41 İl'de 6500 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.