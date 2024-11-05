Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte müjdesini açıklayacağı iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların asılsız olduğunu yazılı bir açıklama yaparak belirtti.

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" şeklindeki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından söylenmiş gibi gösterildiğini açıkladı. Merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir açıklamasında bu tür ifadelerin kullanılmadığını belirterek, kamuoyunu spekülatif haberlere itibar etmemeye çağırdı.

DMM ayrıca, söz konusu yanıltıcı iddiaların, yanlış bilgi akışını engellemek amacıyla yalnızca takip edildiğini ve sosyal medya üzerinden yayılan spekülasyonların dezenformasyonla mücadele kapsamındaki çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu.