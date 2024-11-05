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'YKS ve ÖABT için yeni dönem'

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçiş sonrası dört yıl sonraki YKS süreci ve 2025 yılında yapılacak MEB Akademisi Giriş Sınavı ve ÖABT içerikleri hakkında istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 22:21, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 22:28
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'YKS ve ÖABT için yeni dönem'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile yeni eğitim kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "beceri örgüsü" müfredata geçişin ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan çalışmaları ele aldıklarını söyleyen Ersoy, yeni müfredatla birlikte YKS'nin nasıl şekilleneceğine dair istişarelerde olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) içeriklerinin kapsamının da ekrana yatırılan ÖSYM Başkanı, bu sınavlarda düzenlenecek bölümlere ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin hızlandırılmasını sağladı. Eğitim alanındaki yeni reformlar çerçevesinde sınavların güncel içerik ve müfredatla uyumlu hale getirilmesini vurgulayan Ersoy, toplantının verimli geçtiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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