Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
KYK burs sonuçları açıklandı
KYK burs sonuçları açıklandı
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Ana sayfaHaberler

Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

Askerlerin emeklilik ve yardımlaşma fonu OYAK benzeri emeklilik sistemi polisler için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Polislere ikinci bir emekli maaşı sunacak teklif AK Parti'nin Meclis'e sunduğu son teklifte yer aldı.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 23:00, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 23:01
Yazdır
Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

TBMM'de sunulan AK Parti'nin son teklifinde polislere ikinci emeklilik maaşı için çalışma yer aldı. Askeri personelde OYAK sistemi olarak hayata geçirilen emeklilik çalışması polislere de uygulanacak. CNN Türk'ün haberine göre Meclis'te AK Parti'nin teklif olarak sunduğu çalışmada polislerin ikinci bir emekli maaşı alması sağlanacak.

Hangi polis emeklilik hakkından yararlanacak?

TBMM'de sunulan teklife göre 28 Aralık 2018 tarihinden önce polis olanlar sistemden faydalanacak. Ayrıca Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri, Emeklilik Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlar emekli olabilecek. Üyelerin vefatı halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak.

Özel Güvenlik şartları değişti mi?

Meclis'te sunulan teklifte ayrıca Özel Güvenlik kriterleri değişecek. Yüz kızartıcı suç işleyenlerin görev yapamaması sağlanacak. HAGB kararı olanlar mesleğe alınmayacak. Yargılaması devam eden kişilerde Özel Güvenlik olamayacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi'ne arama yetkisi geliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kişinin yaşamını güvene sokacak bir sebep gördüğü an üst araması yapması teklife sunuldu. Araçlarda ise dışarıdan bakıldığında görülebilen yerleri kontrol edebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber