Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 05.11.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'sportmenliğe aykırı hareketleri', 'hakareti' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve futbolculardan Edin Dzeko'nun 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise 'sportmenliğe aykırı hareketleri' ve 'hakareti' sebep gösterilerek tedbirsiz olarak kurula sevki gerçekleşti.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin 02.11.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi OSMAN BAHAROĞLU 'nun aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-SİPAY BODRUM FK'nın 03.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİPAY BODRUM FK Kulübü futbolcusu MUSAH MOHAMMED 'in aynı müsabakadaki " kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 03.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın 03.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI'nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."