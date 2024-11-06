Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!

Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancılara verilen kısa dönem ikamet izni ile ilgili yeni kurallar getiriliyor. Yabancıların 'genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması', ikamet izinlerinin düzenlenmesinin şartları arasında sayılıyor. Ancak, 'arsa', 'tarla' gibi taşınmazları edinerek, 'Türkiye'de taşınmaz malı bulunduğu' gerekçesiyle ikamet iznine başvurular olduğu tespit edilince hükümet bu konuda yeni bir adım attı. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değeri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

SÜREÇLER HIZLANACAK



Teklifte ayrıca, yabancıların kısa dönem ikamet izni başvurusunun reddi ya da kısa dönem ikamet izninin iptali kararlarına karşı, mahkemeye yapılan başvurularda yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin adımlar da atılıyor. Bu kapsamda, mahkemeye yapılan başvurularda savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılacak.

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılacak. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak iki ay içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilecek. Böylece, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve vekalet ücreti bakımından oluşan kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor.