Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

Dün 76,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 73,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin beklenenden fazla düştüğüne işaret eden verilerin etkisiyle geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 132 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde artış göstermesi, ülkede talebin azaldığı endişesini besleyerek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarına göre ülke ekonomisindeki politikalarda değişiklik olacağını, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceğini öngörüyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulaması, vergi indirimlerine gitmesi ve fosil yakıt üretimini artırması bekleniyor.

Seçim sonuçları öncesi ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 1,81 artışla 105,189 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,29 doların direnç, 70,62 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.