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Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşine fiziksel şiddet uygulayan erkek ile aile bireylerinin cenazelerine katılmayan, özel günlerde ve ziyaretlerde eşini yalnız bırakan, kayınvalidesine hakaret eden, fiziksel şiddet uygulayan kadını eşit kusurlu sayan istinaf kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 11:06, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:07
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Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur

Dairenin kararına göre, Çorum'da yaşayan bir kişi, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek, fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açtı, ayrıca tazminat talebinde bulundu.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın ise kocasının psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, kendisine ilgisiz davrandığını, çeşitli bahanelerle sorunlarıyla ilgilenmediğini, eşinin ailesinin de kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, borçlarını gerekçe göstererek çocuklar için biriktirdiği altınları aldığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Yargılamayı yapan Çorum 2. Aile Mahkemesi, boşanmaya konu iddialar karşısında kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına ve kadının tazminat talebinin reddine, kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

- İstinaf "şiddet" nedeniyle kusur oranlarını değiştirdi

Yerel mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, erkeğin kadına karşı fiziksel şiddet uyguladığı tespiti karşısında "tarafları eşit kusurlu" saydı ve tazminat taleplerini karşılıklı olarak reddetti.

İstinaf kararında, kadına kusur olarak yöneltilen eylemler "özel günlerde ve aile ziyaretlerinde erkeği yalnız bırakma, aile bireylerinin cenazelerine katılmama ve baş sağlığı dilememe, erkeğin annesine hakaret, fiziksel şiddet ve evden kovma" şeklinde sıralandı. Erkeğin kusurlu davranışları ise "ilgisiz davranma, hafta sonları çocukları alıp kadını yalnız bırakarak ailesinin yanına gitme, kadınla yeterince vakit geçirmeme ve şiddet" olarak yer aldı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı.

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