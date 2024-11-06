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Icardi DNA testi mi yaptıracak?

Son zamanlarda gündemi meşgul eden futbolcu Icardi'nin DNA testi yaptıracağı iddiaları gündemde geliyor. Icardi'nin bu kararının nedenleri ve sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Icardi DNA testi mi yaptıracak? İşte detaylar!

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 11:47, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:27
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Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'ya ilişkin haberler gündemde kalmayı sürdürüyor. Son olarak Mauro Icardi'nin bir gece kulübünde sevgilisiyle öpüşen Wanda Nara'dan doğan çocuklarına DNA testi yaptıracağı iddia edildi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında kriz yaşandığı öne sürüldü. Bir Cadılar Bayramı partisinde Nara'nın rapçi L-Gante'yle samimi olduğu görüntülerin paylaşılmasının ardından çıkan yeni videoda ikilinin öpüştüğü görüldü.

NTV'de yer alan habere göre dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bu gelişmenin ardından Icardi'nin yeni bir karar aldığını iddia etti.

Buna göre Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi. 31 yaşındaki Mauro Icardi'nin, Nara ile birlikteliğinden 2015 ve 2016 yıllarında dünyaya gelen iki kızı bulunuyor.

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