Icardi DNA testi mi yaptıracak?

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'ya ilişkin haberler gündemde kalmayı sürdürüyor. Son olarak Mauro Icardi'nin bir gece kulübünde sevgilisiyle öpüşen Wanda Nara'dan doğan çocuklarına DNA testi yaptıracağı iddia edildi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında kriz yaşandığı öne sürüldü. Bir Cadılar Bayramı partisinde Nara'nın rapçi L-Gante'yle samimi olduğu görüntülerin paylaşılmasının ardından çıkan yeni videoda ikilinin öpüştüğü görüldü.

NTV'de yer alan habere göre dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bu gelişmenin ardından Icardi'nin yeni bir karar aldığını iddia etti.

Buna göre Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi. 31 yaşındaki Mauro Icardi'nin, Nara ile birlikteliğinden 2015 ve 2016 yıllarında dünyaya gelen iki kızı bulunuyor.