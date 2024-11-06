OGM deprem bölgesinde çevre dostu lojman ve idari bina inşa ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için başlatılan konut ve iş yeri inşası sürerken, Orman Genel Müdürlüğü de depremden etkilenen 11 ilden ihtiyaç bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'da ahşap lojman ve idari bina yapımı projesini hayat geçirdi.

Bu kapsamda 9 ilde yapıların inşası sürüyor.

Lojman ve idari binalarda kullanılacak ahşap malzeme sayesinde karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

- "Nefes alan yapılar oluşturmaktayız"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, AA muhabirine, 9 ilde hayata geçirilen projenin düşük karbon izi bırakması açısından çok önemli olduğunu belirterek, deprem riskinden dolayı da dayanıklı, çevre dostu bir proje yürütüldüğünü belirtti.

Yapının taşıyıcı kolonlarıyla birlikte ahşaptan oluşacağını dile getiren Baydaş, yapılarda sarı çam ve kara çam ağaçlarının kullanılacağını ifade etti.

Baydaş, 9 ilde 25 kampüste çalışmaların devam ettiğini belirterek, sadece Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Adıyaman'da 3 katlı 12'şer daireden oluşan 3 lojman ile 2 idari bina, Diyarbakır'da da 3 katlı 12 daireden oluşan bir lojman inşasının sürdüğünü söyledi.

Baydaş, "20-30 yılda bir lojman inşa etmek yerine 100 yıla hitap eden hem daha sağlıklı hem de depreme karşı riski daha az yapıları kurum çalışanlarımızla buluşturuyoruz. Dolayısıyla yapılan bu çalışma ülke ekonomisine de katkıda bulunacaktır." dedi.

Geleneksel yapı sisteminde de dayanıklı ve sağlıklı olması açısından ahşabın kullanıldığına işaret eden Baydaş, "Orman Genel Müdürlüğü olarak bu projede nefes alan yapılar oluşturmaktayız." ifadesini kullandı.

Baydaş, bu yapıların hem sağlıklı hem de depreme dayanıklı olması açısından çevre dostu olacağını kaydetti.

- "Karbon ayak izini minimum düzeyde tutan bir yapı malzemesi"

Diyarbakır'da proje müdürü inşaat mühendisi Ali Can Alp de yapılarda sadece temelin ve ana girişin betonarme olduğunu, geri kalan tüm kısımların ahşaptan vidalama yöntemiyle inşa edildiğini söyledi.

Alp, Orman Genel Müdürlüğünce depremden sonra geliştirilen proje konsepti dahilinde depreme karşı dayanıklılığı yüksek, enerji verimliliği fazla, uzun vadede maliyeti düşük yapıların inşası için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ahşabın geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir bir yapı malzemesi olduğuna dikkati çeken Alp, şunları söyledi:

"Bizim binalarımızda sarı çam ve kara çam olmak üzere C24 sınıfında ahşap malzemeler kullanıldı. Üretiminde ihtiyaç duyulan enerjinin azlığından ve geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğundan dolayı karbon ayak izini minimum düzeyde tutan bir yapı malzemesi. Ayrıca depreme ve yangına karşı çok mukavimdir (dayanıklı). Yangın anlamında imajı kötüdür ama bu bir yanılgıdır. Kömürleşme denilen olay sayesinde yangın esnasında insanlara hayatta kalacak süreyi verebilecek en iyi yapı malzemesidir."