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'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından kentte terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenlerken, Vali Ekrem Canalp'e "Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 14:35, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:23
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Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

Polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı.

Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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