'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı

Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

Polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı.

Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.