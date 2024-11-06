Öğretmenler alan değişikliği istiyor

Öğretmenler çalışmakta oldukları alan dışında da yüksek öğrenim tamamlayarak o alanda çalışma alanı açılmasını istiyorlar.

Geçmişten bugüne var olan uygulamalara yani MEB'in uygulamalarına güvenerek bir çok zorlukla yeniden üniversite okumuşlardır bu öğretmenlerimizin yanı sıra

- Bir şekilde mezuniyet alanları dışında atananlar

- Mezuniyetleri itibari ile başka bir alana atanma imkanı olanlar

Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamayı beklemektedirler.

MEB'in bu noktada bir yol haritası belirlemesi ve açıklaması öğretmenleri rahatlatacaktır.