Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler; her yıl düzenli yapılan fakat son yıllarda adeta askıya alınan geçen yıl ise sadece zorunlu hizmete tabi kurumlar ile sınırlandırılan alan değişikliği duyurusunun yayınlanmasını beklemektedirler.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 12:54, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:56
Öğretmenler çalışmakta oldukları alan dışında da yüksek öğrenim tamamlayarak o alanda çalışma alanı açılmasını istiyorlar.
Geçmişten bugüne var olan uygulamalara yani MEB'in uygulamalarına güvenerek
bir çok zorlukla yeniden üniversite okumuşlardır bu öğretmenlerimizin yanı sıra
- Bir şekilde mezuniyet alanları dışında atananlar
- Mezuniyetleri itibari ile başka bir alana atanma imkanı olanlar
Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamayı beklemektedirler.
MEB'in bu noktada bir yol haritası belirlemesi ve açıklaması öğretmenleri rahatlatacaktır.