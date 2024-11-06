Sahte rapor operasyonu... Doktor, öğretmen ve memur dahil 18 gözaltı

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü doktor 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla yaklaşık 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.