Rapor oranı düşen malul/engelli emeklisi tekrar memur olabilir mi?

Soru: % 50 sağlık kurulu raporuyla erken emekli oldum. İyileştim. Yeni sağlık kurulu raporum % 10 ile yeniden işe dönmem mümkün mü?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Konuyu hem 5434 sayılı Kanun, hem de 5510 sayılı Kanun kapsamında değerlendirmekteyiz.

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.



5434 ve 5510 kapsamında malulen emekli olanların durumu:

Emeklilerin tekrardan memurluğa başlayıp başlayamayacaklarına, hangi usul ve esaslara tabi olacaklarına yönelik, hem 657 sayılı Kanunda, hem 5434 sayılı Kanun Madde 44, hem 5510 sayılı Kanun Madde 27, hem de 5335 sayılı Kanun Madde 30 da hükümler yer almaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre malulen emekli olanlar hangi statüde olursa olsun (işçi, esnaf, memur gibi) tekrar çalışmaya başlamaları halinde yaşlılık aylıkları kesilmektedir.

Ancak, 5434 sayılı Kanuna göre malulen emekli olanlar sadece memur statüsünde ve kamuya ait işyerlerinde sigortalı olarak çalışırlarsa emekli aylıkları kesilmektedir.

Ayrıca, engellilik veya çalışma gücü kaybı oranlarına göre emeklilik durumlarında bu şekilde ödenen aylık malullük aylığı olmamakta yaşlılık/emeklilik aylığı olmaktadır.

Kontrol muayenesi nedir, kimleri kapsar konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1110408/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi durumu:

Konuyla ilgili olarak 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm kapsamı sadece emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlarla ilgili olmakta, dolayısıyla adi malul kapsamında emekli olanları ilgilendirmemektedir.



Malullüklerine istinaden emekli olup, tekrardan kamuda istihdam edilme durumu:

Malul kapsamında emekli olanların tekrardan kamuda istihdam edilmeleri için yeni bir sağlık kurulu raporu ile yeni görevlerini yapmalarına engel olmadığının tespitinin sağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 657 sayılı Kanun Madde 93 hükmü gereği tekrardan memurluğa atanma şartları belirlenmiş ve kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilecekleri belirlenmiş, bu madde hükmünde de ayrıca kurumlara takdir yetkisi de verilmiştir.



Engellilik veya çalışma gücü kaybı oranına göre emekli olup tekrardan kamuda istihdam edilme durumu:

Engellilik veya çalışma gücü kaybı oranına göre emeklilikte yaşlılık aylığı/emekli aylığı olmaktadır. Bu durumda 5335 sayılı Kanun madde 30 hükmü gereği tekrardan kamuda istihdam edilme durumları mümkün olmamaktadır. Sadece bu Kanun hükmü gereği Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmaları mümkün olmamaktadır.



SGK nca ödenen aylıkların kesilmesi durumu:

İster malulen ister engelli/çalışma gücü kaybına göre emeklilik olsun tekrar memurluğa başlanılması halinde SGK nca adi malul olarak ödenen aylıkları kesilir.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

% 50 sağlık kurulu raporuyla erken emekli olduğunuzu, yeni sağlık kurulu raporunuzun % 10 olduğunu belirtmektesiniz. Durumunuzdan anladığımız malulen emekli olmayıp engellilik veya çalışma gücü kaybı oranınız esas alınarak emekli olduğunuz yönündedir. Bu durumda 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği tekrardan memurluğa başlamanızın mümkün olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Şayet, malullük nedeniyle emekliliğiniz söz konusu ise yeni bir sağlık kurulu raporuna ihtiyacınızın olacağını ve bu raporun yeni görevinizi yapmanıza engel olmayacağının tespit edilmesi gerekmekle birlikte, boş kadronun olması, izin alınması vb. gibi işlemlerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, göev alınacak olan Kuruma müracaat edilmesi ve bu talebinde Kurumlarca kabul edilmesi gerektiğini ve takdir yetkisinin de talep edilecek olan Kuruma ait olduğunu da belirtmek isteriz.