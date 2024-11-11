5510 kapsamında memur olanlar emeklilik şartlarını ne zaman kazanır?

Soru : İyi günler, Şehit yakını olarak 01/06/2016 tarihinde göreve başladım. Daha önceden hiçbir sigortalılık sürem yok. Emekli olabilme imkanım var mıdır? Varsa ne zaman emekli olabilirim. Kaç yıl üzerinden emekli olabilirim. Bayan olarak 30/4/1971 doğumluyum.



Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü 5510 sayılı Kanun kapsamında memur olanların emeklilik şartlarını belirlemiştir. Maddenin 2 nci fıkrası normal emeklilik şartlarını, 3 üncü fıkrası da kısmi emeklilik şartlarını belirlemiştir.



İkinci fıkra hükmü;

"İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. .

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;

1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır."



Üçüncü fıkra hükmü:

"Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler."



5510 kapsamında ilk defa çalışmaya başlayan kadın ve erkek memurların emeklilik şartları tablo halinde aşağıda gösterilmiştir.



Normal hizmet ve yaş durumları (5510 sayılı Kanun ikinci fıkra hükmü):

İlgili maddesi 5510 sayılı Kanun Madde 28:





Kısmi emeklilik şartları (5510 sayılı Kanun Madde 28 ikinci fıkra hükmü):

15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları şu şekilde olmaktadır "

5400 gün (15 yıl hizmet) üzerinden emekli olunma şartlarında yukarıda belirtilen yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek suretiyle emekli olabilecekleri yaşlar bulunmaktadır.





Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Kadın memur olarak göreve başladığınız tarih itibariyle 5510 kapsamında memur olmaktasınız. Emeklilik şartlarınızda yukarıda örnek verdiğimiz şekilde 25 hizmet yılını (9000 günü) tamamlayacağınız tarih 12/03/2041 tarihi olur ve bu tarih itibariyle de emeklilik yaş şartınız 61 yaşınızı dolduracağınız tarih olur. Dolayısıyla 25 yıl (9000 gün) + 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Yani, 30/04/1971 + 61 = 30/04/2032 tarihi itibariyle yaşı doldurmakla birlikte 9000 günü tamamlayacağınız tarihi beklemek durumunda olacaksınız.

Ayrıca, kısmi emeklilik şartı olarak 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte 15 yıl (5400 gün) hizmetiniz olması halinde de emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.