Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

MSB'den yapılan açıklamada, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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