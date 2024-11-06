Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı

Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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