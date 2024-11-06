Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 18:06, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 19:00
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.