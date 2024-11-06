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1000 hakim savcı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) 1000 hakim savcı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 15:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:25
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1000 hakim savcı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), 2023-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı), 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını saat 15.30'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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