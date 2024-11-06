Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında tarih belli oldu: 20 yıla kadar hapis istemi
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı olayıyla ilgili dava 31 Ocak'ta görülmeye başlanacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 15:43, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:43
Serhat Akın 26 Eylül'de İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Olay sonrası saldırganın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İLK DURUŞMA YENİ YILDA
İddianamede, tetikçi Ozan Dalmaz'ın 23 yıla kadar, diğer 6 şüphelinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme, ilk duruşmanın 31 Ocak 2025'te yapılmasına hükmetti.