Firari FETÖ'cü eski astsubay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay M.G, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.