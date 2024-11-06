Firari FETÖ'cü eski astsubay yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 22:43, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 22:44
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay M.G, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.