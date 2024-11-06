Öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Denizli'de gasp ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 18:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 18:29
Denizli'de gasp ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da yaşanan 2 ayrı gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.
Yürütülen çalışmada, 3 öğrenciyi bıçak göstererek tehdit edip olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.