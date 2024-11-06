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MSB'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın bugünkü turunda, tarafların bu yıl için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 20:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:21
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MSB'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın bugünkü turunda, tarafların bu yıl için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki GAÖ Toplantısı'nın yeni turunun bugün Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda, iki ülke heyetinin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği, bir sonraki toplantının ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenleneceği aktarıldı.

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