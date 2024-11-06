Yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı

EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
KYK burs sonuçları açıklandı
KYK burs sonuçları açıklandı
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı

Yalova'da Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile yapılan hız ihlali denetimlerde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 19:45, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:02
Yazdır
Yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı

YALOVA (AA) - Yalova'da Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile yapılan hız ihlali denetimlerde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi, hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi'ni kullanmaya başladı.

Yapay zeka desteği sayesinde hız tespitinin yanı sıra aynı anda 4 şeritli yollarda gece-gündüz fark etmeksizin çekim yapılabildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Güzergahı kullanan bütün araçların sorgularını yapmak suretiyle sisteme gönderebilen bu cihaz ile 26 Ekim-1 Kasım 2024 tarihlerinde yapılan hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira cezai işlem uygulanmıştır. Yalova Emniyet Müdürlüğü olarak ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla görevlilerimizce güzergahımızın farklı bölgelerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere hız kontrolü denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber