İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına yalanlama

YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
KYK burs sonuçları açıklandı
KYK burs sonuçları açıklandı
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Ana sayfaHaberler

İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına yalanlama

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına ilişkin: "Daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 23:31, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:32
Yazdır
İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına yalanlama

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı?nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın açıklaması öncesinde Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." bilgisini vermişti.

Acun Ilıcalı: Galatasaray'la mutabakata vardık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber