7 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan, Raporlama Oturumu'na iştirak edecek.

(Budapeşte)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da düzenlenecek 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin açılış töreni ile zirve kapsamındaki "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlik ile Mücadeleye Katkısı" ve "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlara katılacak.

(Brezilya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

- İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/10.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/14.00)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlanacak.

(Diyarbakır/09.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

(Alkmaar/23.00)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kopenhag/23.00)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ilk maçında Avusturya'ya konuk olacak.

(Bregenz/20.00)