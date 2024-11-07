Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.