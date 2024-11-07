AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yok
MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yok
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ana sayfaHaberler

Narin Güran cinayeti davası başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 10:28, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:30
Yazdır

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

- Olay

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber