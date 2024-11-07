Gazze'ye en çok yardım Türkiye'den

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımı hala devam ediyor. Türkiye ise birçok platformda soykırıma karşı Gazzeli Müslümanların yanında yer almayı sürdürüyor. İsrail bu yıl ise katliamlarını Lübnan'a kaydırdı. Bölgeye insani yardımların ulaşmasını engellemeye çalışan İsrail'e rağmen Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye oldu.

İsrail'in engelleme girişimine rağmen yardım kuruluşları Gazze'ye yönelik insani yardımlarını sürdürdü. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada ise tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik ne tür yardımlar yapıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE, YARDIM YAPAN ÜLKELER ARASINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ"

Türk Kızılay Başkanı Meriç, Türk Kızılay olarak, Gazze Şeridi ve Lübnan'da süren insani krizlere yönelik yardım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdüklerini ifade edip "Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Gazze'ye toplam 54 bin ton yardım malzemesi gönderdi ve bölgeye ulaştırılan yardımların yüzde 31'ini karşılayarak yardım yapan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Çatışmaların ilk gününden itibaren hava, deniz ve karayolu üzerinden insani yardım malzemesini Gazze'ye sevk ediyoruz. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Mersin Limanı'ndan 11 İyilik Gemisi'ni Mısır'ın El Ariş Limanı'na göndererek, bölgenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladık" dedi.

"900 TIRLIK MALZEMEYİ GAZZE'YE ULAŞTIRDIK. ALTERNATİF ROTALAR DENİYORUZ"

900 tırlık malzemeyi Gazze'ye ulaştırdıklarının altını çizen Meriç, "Bu sevkiyatlarımızda gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bebek bezi, battaniye, giyim malzemesi, bebek maması, çadır, ambulans, jeneratör, tekerlekli sandalye ve medikal ürünler gibi toplamda 900 tırlık malzemeyi Gazze'ye ulaştırdık. Yardımların bölgeye ulaşması sürecinde Mısır ve Filistin Kızılayları başta olmak üzere tüm ilgili ülkelerle birlikte hareket ediyoruz.

Ancak Mayıs ayından itibaren Refah kapısının İsrail tarafından kapatılmasıyla birlikte Gazze'ye yardım ulaştırmakta ciddi bir kısıtlama ile karşı karşıyayız. Bunu aşmak için çeşitli alternatif rotalar deniyoruz. Çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'ta kurduğumuz aşevi ile her gün 10 bin ile 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz ve bugüne dek yaklaşık 3 milyon öğün sıcak yemek çıkardık. Bunun yanı sıra 625 bin adet gıda paketi, 243 bin 059 adet konserve gıda, 603 bin 272 giyim malzemesi, 6 ambulans, 466 bin 733 hijyen malzemesi ve muhtelif yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

"SEVKİYATLAR DEVAM EDİYOR"

Gazze için planlanan ek yardımları açıklayan Meriç, şu bilgileri paylaştı: "Refah Sınır Kapısı'nın İsrail kontrolüne geçmesinden sonra alternatif güzergahlar üzerinden sevkiyatlara devam ediyoruz. Haziran ayında Ürdün Kızılayı iş birliğiyle 2 bin 500 gıda ve 2 bin 500 hijyen kolisini kuzeyden Erez Kapısı'ndan geçirdik. Ağustos ayında un yüklü 7 tır, Eylül'de ise yerel teminle oluşturduğumuz 5 bin gıda kolisini Gazze'ye ulaştırdık. Ekim ayında Ürdün'den temin edilen 5 bin adet gıda kolisini daha bölgeye göndererek dağıtmayı planlıyoruz."

LÜBNAN'A YARDIM SÜRÜYOR

Lübnan'daki İsrail saldırıları ardından Lübnan'a da destek faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Meriç, "Lübnan'daki insani krizle mücadele çerçevesinde, Lübnan Kızılhaçı ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında Türkiye'den gönderdiğimiz bin hijyen kolisi, 800 gıda kolisi ve 12 binden fazla battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Ayrıca, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Lübnan Kızılhaçı ile protokol imzalayarak 40 bin dolarlık nakdi destek sağladık. Lübnan'daki IFRC yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde mülteciler için uzun vadeli destek çözümleri ve alternatif iş birliği modellerini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI KAMUOYUNA DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak şunları ifade etti: "Türk Kızılay olarak, Gazze Şeridi'ne yönelik sınır kapılarının acilen açılması ve insani yardım malzemelerinin engellenmeden bölgeye girmesi için tüm uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Gazze'deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor. 9 Ekim 2024 itibarıyla Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'de 17 hastane sadece kısmen faaliyet gösteriyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 495 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya ve 8 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Bölgede en az 37 kişi açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda, bunların 28'i çocuk. Gazze'de çocuklar günde 8 saatlerini temel ihtiyaçları karşılayabilmek için su ve yiyecek aramakla geçiriyor ve 1,9 milyon kişi evini terk etmiş durumda. Gazze halkının acılarını hafifletmek için bu kritik desteğin sağlanması hayati önem taşıyor."

FATMA DAMLA KAYAYERLİ