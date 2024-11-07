Üniversite, sertifika şartını tek kurumla sınırlandırdı

AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yok
MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yok
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversite, sertifika şartını tek kurumla sınırlandırdı

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi ilanında aradığı sertifika şartını sadece tek kurumla sınırlandırdı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 12:00, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:11
Yazdır
Üniversite, sertifika şartını tek kurumla sınırlandırdı

Ardahan Üniversitesi tarafından 4 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda "Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yunus Emre Enstitüsünden onaylı Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmaktadır.

Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında daha çok kişinin başvurusuna imkan vermek yerine sürekli daha daraltıcı şartlara yer verilmesi ilanların kişiye özel olarak verildiği hissiyatını uyandırmaktadır.
Görselde yer alan ilan şartı genele işaret etmekle birlikte, birçok üniversite tarafından verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasının sadece Yunus Emre Enstitüsünden alınmış olmasının istenmesi anlaşılamamıştır.

Bu doğrultuda, halen başvuru süreci devam eden öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gidilerek sertifika şartının genele açılması faydalı olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber