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Kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konular

KASIM ayı, dünya genelinde ve Türkiye'de perakende ve e-ticaret sektörlerinin en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yoğun alışveriş dönemi, artan satış hacimlerinin yanında tüketici memnuniyeti açısından bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Şikayetvar, 'Kasım İndirimleri' döneminde yaşanan yaygın şikayet konularını derledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 09:44, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:45
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Kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konular

Şikayetvar'dan yapılan açıklamaya göre; kasım ayı, dünya genelinde e-ticaret sektöründe indirimleriyle anılan bir dönem olarak öne çıkıyor. 'Efsane Kasım', 'Kasım İndirimleri' gibi sloganlarla da Türkiye'de perakende sektöründe önemli ekonomik katkılar sağlıyor.2023 yılında Türkiye'de kasım ayındaki e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üzerinde seyretti. Kasım ayındaki kampanyalar sırasında toplam e-ticaret hacminin 500 milyar lirayı bulması beklenirken, bu artış dünya genelinde de benzer şekilde kendini gösteriyor. Örneğin, ABD'de 2023 yılı Black Friday satışları, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 9,8 milyar dolara ulaştı.

Şikayetvar verilerine göre, bu alışveriş yoğunluğu beraberinde önemli şikayetleri de getiriyor. Şirket, bu dönemle ilgili başlıca şikayet konularını şöyle sıraladı:

"SİPARİŞLERİN GEÇ TESLİMATI VEYA HİÇ TESLİM EDİLMEMESİ

Tüketiciler, yoğun kampanya dönemlerinde siparişlerinin belirtilen tarihlerde teslim edilmemesi veya hiç ulaşmaması nedeniyle memnuniyetsizlik yaşıyor.

YANLIŞ VEYA EKSİK ÜRÜN GÖNDERİMİ

Yoğunluk ve stok yönetimi problemleri nedeniyle yanlış ya da eksik ürün gönderimi, şikayetler arasında önemli bir yer tutuyor.

İPTAL EDİLEN SİPARİŞLER

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve stok yetersizliği, sipariş iptallerine neden oluyor ve bu durum tüketiciler için hayal kırıklığı yaratıyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İADE SORUNLARI

İndirim döneminde satın alınan ürünlerin fiyatlarının daha sonra düşmesi ve aradaki farkın iade edilmemesi, müşteriler arasında yaygın bir şikayet konusu.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLE İLETİŞİM SORUNLARI

Kasım ayındaki yoğun alışveriş dönemi, müşteri hizmetleriyle iletişimde aksaklıklara yol açıyor. Tüketiciler, sorunlarını çözmek için yeterli desteği bulmakta zorlandıklarını belirtiyor."

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