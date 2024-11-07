Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 10:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:11
"Ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi.
Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.