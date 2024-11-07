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Kütahyalı imam Almanya'da kayıp olarak aranıyor

Almanya'nın Duisburg kentindeki Eyüp Sultan Camii'nin Kütahyalı imamı Fatih Eryılmaz'dan dün sabah namazından bu yana haber alınamıyor. Cami cemaatini ve yönetimini endişelendiren kayıp olayı, Eyüp Sultan Camii Başkanı İbrahim Demirhan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 12:32, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:52
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Kütahyalı imam Almanya'da kayıp olarak aranıyor

Demirhan, yaptığı açıklamada, imam Eryılmaz'a ulaşmak için 2 gündür yapılan tüm girişimlerin yanıtsız kaldığını belirterek, cami cemaatinden ve tüm vatandaşlardan yardım talep ettiklerini ifade etti. "Hocamızı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" diyen Demirhan, toplumun duyarlı yaklaşımıyla Eryılmaz'ın bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini belirtti.

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