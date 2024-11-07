Kütahyalı imam Almanya'da kayıp olarak aranıyor

Demirhan, yaptığı açıklamada, imam Eryılmaz'a ulaşmak için 2 gündür yapılan tüm girişimlerin yanıtsız kaldığını belirterek, cami cemaatinden ve tüm vatandaşlardan yardım talep ettiklerini ifade etti. "Hocamızı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" diyen Demirhan, toplumun duyarlı yaklaşımıyla Eryılmaz'ın bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini belirtti.