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Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 15:39, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:38
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Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor

Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, "yurt dışına çıkış harç pulu" ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

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