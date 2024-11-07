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Antep fıstığına Dubai çikolatası etkisi: Fiyatı 450 TL'yi geçti

Dubai çikolatası yoğun talep görüyor. Gaziantep ve çevresinde fıstık satışı yapan esnaf, Dubai çikolatasına olan talebin fıstık fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Fıstığın kilosu, 200 TL'den 450 TL'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 15:50, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:52
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Antep fıstığına Dubai çikolatası etkisi: Fiyatı 450 TL'yi geçti

Son dönemde Türkiye'de popüler hale gelen Dubai çikolatası, Antep fıstığı, kadayıf ve çikolata gibi özel malzemelerle hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bu ürün, hem lezzeti hem de şık sunumuyla öne çıkıyor. Bu popülerlik aynı zamanda Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu. Kilosu 4 bin liraya dayandı | Dubai çikolatası uyanıklığı: İsmine kanıp bezelye yemeyin

Esnaf Mehmet Akay, Dubai çikolatasının popülaritesiyle birlikte Antep fıstığına olan talebin büyük oranda arttığını ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te Fıstıkçılar Sitesinde esnaf olan Mehmet Akay, "Bu yıl fıstık rekoltesi çok yüksekti. Fıstık fazla olduğu için fiyatlarda düşüş olmuştu. Sezon başında fıstık gerçek değerini bulmadı.

Fakat dünyada popüler hale gelen Dubai çikolatası sayesinde fıstık gerçek değerine yükseldi. 200 TL olan fıstık kilosu şu an 450 TL'ye yükseldi.

Dubai çikolatasının fıstık üreticilerine olumlu etkisi oldu. Fıstık üreticileri bu durumdan çok memnun kaldı. Fıstığa olan talep böyle devam ederse fiyatlar daha da yükselir." dedi.

"BAKLAVACILAR DUBAİ ÇİKOLATASI YAPMAYA BAŞLADI"

Baklavacıların da Dubai çikolatası yaptığını söyleyen Akay, "Baklavacılar Dubai çikolatası yapmaya başladı. Çünkü şu an popüler durumda olduğu için hemen hemen herkes Dubai çikolatası yapıyor.

Fıstık neye katılırsa o ürün kalite kazanır. Dubai çikolatası şu an 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor." diye konuştu.

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