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Uzmanlardan elektronik sigara açıklaması

Yapılan yeni bir araştırma elektronik sigaraların en tehlikeli türünü ortaya çıkardı. Meyve aromalı sigaraların, diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle böğürtlen aromasının akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığını belirledi.

Haber Giriş : 07 Kasım 2024 16:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:09
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Uzmanlardan elektronik sigara açıklaması

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların, özellikle böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi.

DOĞAL SAVUNMAYI YAVAŞLATIYOR
McGill Üniversitesi'nden Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunmalarını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı tespit edildi.

HÜCRELERİN HAREKETİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların içindeki kimyasal bileşenler, akciğer hücrelerinde savunma yollarını engelliyor.

Bu durum, vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatarak, özellikle akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.

Çalışmada, fareler üzerinde yapılan testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü.

Bu, farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı. Araştırmacılar, bu zararlı etkilerin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

McGill Üniversitesi'nden yardımcı doçent Ajitha Thanabalasuriar, bu bulguların özellikle çocuklara yönelik pazarlanan bu ürünler için büyük bir uyarı olduğunu belirterek, "Aromaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

NTV /Beyza Çolak

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