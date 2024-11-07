Üzerine uyuşturucu bulunan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı

Ağrı'da yol kontrol noktasında üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın İran uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve uygulama noktasında minibüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu yolcunun üzerinde arama yaptı.

Ekipler, üst aramasında 144 gram uyuşturucu madde ve 27 gram esrar ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.