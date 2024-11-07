Burdur'da 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem, yangın, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan ve merkeze bağlı köyler, Kemer, Yeşilova ile Karamanlı ilçelerini de etkileyen 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Yeni Mahalle'de eski devlet hastanesi alanında bir binanın tamamen yıkılması sonucu enkazda kalan 5 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslara, hayatını kaybedenleri cenaze araçlarına taşıdı. O sırada çökme tehlikesi bulunan enkaz alanına girmek isteyen yaralıların yakınları, çevik kuvvet ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Depremden kaynaklı kısa devre yapan elektrik hattında çıkan ve 2 eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Organize sanayi bölgesinde ise hasar alan bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya AFAD KBRN ekibi müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Depremde evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu. Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıtımına başladı. Haberleşme için bölgeye baz istasyonu kuruldu. Gerçeğini aratmayan sahnelerin yaşandığı ve 131 personelin görev aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

- "Afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, olası bir afet anında hareket kabiliyetlerini geliştirmek, teorik olarak bildiklerini sahaya dökmek amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında herkesin üzerine düşen görevleri bilmeleri gerektiğini belirten Bilgihan, tatbikatların farklı boyutlarda devam edeceğini kaydetti.

Bilgihan, afetlerin yaşanmamasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Afetlerde kimsenin yaralanmaması için gerekli tedbirleri almak istiyoruz. O yüzden bütün şehrimizi, bireyleri, kurumları, site yöneticilerini, mahalle muhtarlarını sorumluluğu olan bütün paydaşları bu çalışmaların içinde görmek istiyoruz. Bütün ilçelerimizde afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz. Modüler eğitimler dışında saha eğitimleri, temel ilk yardım eğitimlerinin yanında afette müdahale ve enkazdan canlı çıkarma eğitimleri çok önemli. Bütün bireyleri bu eğitimleri almaya davet ediyoruz. Afetlerde sivil toplumun gücünden yararlanabiliriz."