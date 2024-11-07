Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 23:58, Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:01
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen A.O'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.