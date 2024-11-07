Terastan düşen mühendisten acı haber
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 21:57, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:57
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde Onur Özçelik (34) isimli endüstri mühendisi, 4 katlı binanın terasından düşmüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Genç mühendis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.