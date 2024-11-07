Terastan düşen mühendisten acı haber

Genç mühendis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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