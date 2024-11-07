Şırnak'ta kardeşinin 2 milyonluk arsasını satarken yakalandı

Fed faiz kararı belli oldu
Fed faiz kararı belli oldu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
7 yaşındaki Berresu, okul dönüşü rahatsızlanıp öldü
7 yaşındaki Berresu, okul dönüşü rahatsızlanıp öldü
Türkiye, yeni dönemde Trump'tan ne bekliyor? Bakan Bolat açıkladı
Türkiye, yeni dönemde Trump'tan ne bekliyor? Bakan Bolat açıkladı
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Kredi kartı kullanımı patladı
Kredi kartı kullanımı patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Ana sayfaHaberler

Şırnak'ta kardeşinin 2 milyonluk arsasını satarken yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi ile beraberindeki emlakçı, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dikkatleri sayesinde usulsüz arsa satışını önleyen Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan ve tapu görevlisine başarı belgesi verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 21:49, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:50
Yazdır
Şırnak'ta kardeşinin 2 milyonluk arsasını satarken yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kardeşine ait arsayı satmak isteyen kişi ile beraberindeki emlakçı, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı.

İ.V. (46), 1 Kasım'da kardeşi İ.V'nin (40) nüfus cüzdanı ile Cizre Tapu Müdürlüğüne giderek, ona ait 2 milyon lira değerinde olduğu belirtilen arsayı satmak istedi.

Tapu memuru, satış işlemi için sunulan nüfus cüzdanının, taşınmazı satmak isteyen kişiye ait olmadığından şüphelendi.

Bunun üzerine Kimlik Erişim Cihazları (KEC) ile yapılan incelemede nüfus cüzdanının satış işlemi için gelen İ.V'ye ait olmadığı tespit edildi.

Konunun iletilmesi üzerine Cizre Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan, İ.V. ile görüştü.

İ.V'nin çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum polise bildirildi.

Kuruma gelen polis ekiplerince İ.V. ve beraberindeki emlakçı gözaltına alındı.

Tapu Müdürü Kutlucan, gazetecilere, bir kişinin kendilerine arsa satışı için müracaatta bulunduğunu, işlemler için verilen nüfus cüzdanının kişiye ait olmadığının belirlendiğini, bunun üzerine satış işlemini iptal ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini belirtti.

Kutlucan, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçmek için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptıklarını ifade etti.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dikkatleri sayesinde usulsüz arsa satışını önleyen Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan ve tapu görevlisini tebrik etti, kendilerine başarı belgesi verdi.

Öte yandan, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber