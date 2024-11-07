TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "aile hekimliği uygulaması", İYİ Partinin "Yap-İşlet-Devret Modeli" ve CHP'nin "Ege Adaları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, aile hekimlerinin performans değerlendirmesine tabi tutulduğunu söyledi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Kasap, düzenlemedeki hükümleri eleştirdi.

Kasap, "Acil servislerde aile hekimlerine nöbet tutturuluyor. Bunlar acil hekimi mi, aile hekimi mi? Yeni sistemdeki performans ve cezalandırmanın kaldırılması gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunan Ali Fazıl Kasap, Yönetmeliğin de yürürlükten kaldırılmasını istedi.

- "Hekim arkadaşlarımıza 'Yapay zeka gibi hareket edeceksiniz' diyorlar"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile performans sisteminin getirildiğini belirtti.

Aile hekimlerinin 6 dakikada bir hasta bakmak zorunda olduğunu savunan Fakıbaba, "Yönetmelikle, aile hekimlerine 'Kalitesiz bak ama yeter ki hastaya bak.' deniyor. Hekim arkadaşlarımıza 'Yapay zeka gibi hareket edeceksiniz' diyorlar." şeklinde konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "aile hekimlerine güvencesiz düzen ve hedef puan" dayatıldığını ileri sürdü.

Yönetmeliği "disiplin yönetmeliği" olarak nitelendiren Yaman, "Her türlü ceza konulmuş. Sağlık Bakanı, kendi yapması gerekeni aile hekimlerine yüklemiş. Memnuniyete dayalı teşvik uygulaması asla kabul edilemez. Biz, antibiyotiği hedefi tutturmak için az yazan aile hekimi değil hastasına neden daha az yazılması gerektiğini açıklayacak zamanı olan bir aile hekimliği sistemini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yönetmelikle pozitif performans getirilmiştir"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ise Türkiye'nin koruyucu sağlık alanında dünyada parmakla gösterilir hale geldiğini ifade etti. Yönetmelikle, teşvik ödemesinin yükseltildiğini belirten Arslan, aile hekimlerinin gelirlerinin azalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle, pozitif performans getirilmiştir. 15 bin lira olan teşvik ödemesi, sadece 5 parametrede 42 bin liraya yükseltilmiştir. Hedefler tutturulduğu zaman gelirler daha da yükselecektir. Hasta memnuniyet oranı, ildeki aile hekimlerinden memnuniyet oranı ortalamasından yüksek ise 2 bin lira teşvik öngörülmektedir. Aile hekimliği sistemi. büyük bir hizmet sistemidir. Hizmetin vatandaş odaklı yapıldığı böyle büyük sistemlerde memnuniyetin ölçülmesi, iyileştirmeler için elzemdir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre ise yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Bugün Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul, 12 Kasım Salı günü Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonca belirlenen üç aday arasından Kamu Başdenetçisi'ni seçecek, 13 Kasım Çarşamba ve 14 Kasım Perşembe günleri Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.