Babaanne ve dede torununu kaçırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde babaanne ve dedesi tarafından kaçırılan 1,5 yaşındaki Muhsin Coşkun'dan 1 haftadır haber alınamıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nde Hacer ve Muhsin Coşkun çifti torunları Muhsin Coşkun'u görmek için akrabaları Muazzez Dikmen ile birlikte 23 yaşındaki Özgür ve 20 yaşındaki Melike Sıla Coşkun çiftinin evine geldi.

5 aylık hamile olan Melike Sıla Coşkun ile kayınvalidesi Hacer Coşkun arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında anne Melike Sıla Coşkun yere düştü. Özgür Coşkun, hamile olan eşi ile ilgilendiği sırada babaanne ve dede ile birlikte akrabaları Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı.

Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, olayı polise haber verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun'un evine gittiğinde, kimseyi bulamadı. Babaanne ve dedesinin kaçırdığı Muhsin bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için ayrıca kayıp ilanı bastırdı.

Melike Sıla Coşkun, "Geçen perşembe günü eşimle birlikte evimizde otururken zil çaldı, gelen kayınbabam Muhsin Coşkun ve kayınvalidem Hacer Coşkun, 1,5 yaşındaki çocuğumu gözümün önünde alarak gittiler. Ben bu olaya mani olmaya çalıştım; fakat beni de darbettiler. Şimdi çocuğumun hayatından endişe ediyorum. 1 haftadır çocuğuma ulaşamıyorum. Suç duyurusunda bulundum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.