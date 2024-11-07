Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Türkiye, yeni dönemde Trump'tan ne bekliyor? Bakan Bolat açıkladı
Türkiye, yeni dönemde Trump'tan ne bekliyor? Bakan Bolat açıkladı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Kredi kartı kullanımı patladı
Kredi kartı kullanımı patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Ana sayfaHaberler

Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 19:34, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 19:35
Yazdır
Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

A.A. (41) yönetimindeki 35 FA 5656 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreköy Kavşağı'nda polis memuru S.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polis memurları S.Ç. ve A.E. yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polislerle, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Söz konusu kazanın polislerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladığı sırada yaşandığı belirtildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Aktaş, daha sonra kazadaki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber